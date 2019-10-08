В Минске рассмотрели иск главы Слонимского райисполкома к Светлане Калинкиной

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В суде Советского района Минска состоялось предварительное рассмотрение иска председателя Слонимского райисполкома Геннадия Хомича к главному редактору сайта «Белорусский партизан» Светлане Калинкиной.

Как сообщила БелаПАН Калинкина, мировое соглашение сторона истца отклонила. Хомич в суде не присутствовал, его интересы представляла адвокат Мария Колесова-Гудилина.

Поводом для иска стала запись блогера Nexta (Степан Путило), обвинившего Хомича и его жену в вождении в нетрезвом виде. «Белорусский партизан» это сообщение использовал в своем материале.


Глава Слонимского района подал в суд на блогера Путило и журналистку Калинкину

«Мы в целом не соглашаемся с иском, считаем, что один человек не может отвечать за то, что написал другой. У нас констатируется, что был пост блогера Nexta, и в райисполкоме это не подтверждают, и в сводках ГАИ этого нет. Нас хотят привлечь за цитаты Nexta в материале», — сказала Калинкина.

Исковые требования составляют 50 тыс. рублей, которые Хомич планирует передать на ремонт Слонимской центральной районной больницы.

Следующее судебное заседание назначено на 30 октября.

В отношении Степана Путило, который живет в Польше, подан аналогичный иск в суд Минского района. Его рассмотрение запланировано 18 октября.
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Тэги: Белорусский партизан Nexta Персона: Светлана Калинкина Геннадий Хомич

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