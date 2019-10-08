Прокурор Москвы обвинил оппозиционеров в ущербе России

Прокурор Москвы через суд потребовал взыскать с оппозиционеров 4,9 млн российских рублей из-за акций протеста 27 июля и 3 августа «в счет возмещения ущерба, который был причинен Российской Федерации».

Пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Ирэна Козаева заметила, что истец хочет компенсировать затраты на «дополнительные силы и средства» Нацгвардии и горюче-смазочные материалы, которые были задействованы в ходе проведения митингов, сообщает «МБХ Медиа» .

В качестве ответчиков указаны Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Георгий Албуров, Владимир Милов, Александр Соловьев, Илья Яшин и Олег Степанов.