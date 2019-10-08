Минздрав упростил инструкцию о проведении обязательных медосмотров работающих

Министерство здравоохранения упростило инструкцию о проведении обязательных, периодических и внеочередных медосмотров работающих.

Постановление «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих», принятое 29 июля 2019 года, размещено на сайте министерства 7 октября.

Документ утверждает инструкцию о порядке проведения предварительных (при поступлении на работу) обязательных медицинских осмотров и периодических (в течение трудовой деятельности) обязательных медицинских осмотров работающих, занятых на работах с вредными (или) опасными условиями труда, на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе. Установлен также порядок проведения внеочередных медицинских осмотров работающих при ухудшении их здоровья.

Инструкцией предусмотрено, что при проведении медосмотров могут быть приняты во внимание результаты диспансерных осмотров, осмотров врачей-специалистов и врачей общей практики, лабораторных, инструментальных и других исследований, проведенных в течение шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором проводится медосмотр.

Сокращен перечень медицинских противопоказаний к выполнению работ в определенных условиях. Например, предусмотрена возможность допуска к работам на высоте, механическом оборудовании при ряде заболеваний и состояний: обморок, судорожный приступ, инфаркт миокарда и т.д. Лица со сниженным слухом, в том числе инвалиды по слуху, могут быть допущены к выполнению отдельных видов работ на высоте, механическом оборудовании, работе на погрузчике. Раньше снижение слуха было абсолютным противопоказанием к выполнению отдельных видов работ.

Кроме того, увеличена периодичность медосмотров, предусмотрено их проведение врачами общей практики.

Постановление вступило в силу с момента официального опубликования.