Минские власти хотят продать памятник архитектуры

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Минские власти решили продать на аукционе памятник архитектуры эпохи конструктивизма.

Фото с сайта onliner.by

За здание, имеющее статус историко-культурной ценности, на проспекте Независимости, 79 хотят выручить более семи миллионов рублей.

Общая плoщадь объекта превышает 3,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 0,1711 га.

Здание было построено в 30-х годах в стиле конструктивизма. Оно не пострадало во время Великой Отечественной войны и после освобождения функционировало как типография имени Сталина.

Торги пройдут 20 ноября.
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Тэги: недвижимость памятник архитектуры Город: Минск

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