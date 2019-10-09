Минские власти хотят продать памятник архитектуры

Минские власти решили продать на аукционе памятник архитектуры эпохи конструктивизма.

Фото с сайта onliner.by

За здание, имеющее статус историко-культурной ценности, на проспекте Независимости, 79 хотят выручить более семи миллионов рублей.

Общая плoщадь объекта превышает 3,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 0,1711 га.

Здание было построено в 30-х годах в стиле конструктивизма. Оно не пострадало во время Великой Отечественной войны и после освобождения функционировало как типография имени Сталина.

Торги пройдут 20 ноября.