Нобелевская премия мира: Грета Тунберг, Ангела Меркель, Дональд Трамп — кто является фаворитом

Букмекеры назвали фаворита на обладание Нобелевской премией мира в этом году.

По информации USA Today, букмекеры Nicer Odds главным претендентом назвали 14-летнюю шведскую эко-активистку Грету Тунберг, ставшая широко известной после своего жесткого вступления в рамках мероприятий Генеральной ассамблеи ООН.

А вот политические тяжеловесы, такие как президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, числятся в аутсайдерах.

Напомним, обладателями Нобелевской премии мира за 2018 год стали врач-гинеколог из Демократической республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Премия была присуждена за их борьбу с сексуальным насилием в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине и физике. Лауреат указанного выше Нобеля за мир будет объявлен 11 октября. Сегодня же станет известен победитель в области химии.