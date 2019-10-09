В Гродно руководитель кружка по робототехнике употреблял с детьми наркотики

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В Гродно правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают во влечении несовершеннолетних в потребление наркотиков.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, молодой человек организовал кружок по робототехнике, где, кроме обучения подростков программированию и моделированию роботов, он курил с некоторыми наркотики.


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В его доме и на работе была обнаружена марихуана.

По информации милиции, в момент задержания наставник курил «траву» с одним из подростков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 и ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Задержанный находится под стражей. Если вина гродненчанина будет доказана в суде, его могут отправить за решетку на срок до 15 лет.

 

 
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Тэги: наркотики марихуана Персона: Ольга Чемоданова Город: Гродно

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