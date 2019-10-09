В четверг в Беларуси ожидается сильный порывистый ветер

В четверг, десятого октября, погоду на территории Беларуси будут формировать активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман.

Ветер южный, днем с переходом на западный порывистый (на юге страны сильный порывистый).

Температура воздуха:

минимальная ночью +4..+10°С;

максимальная днем +8..+14°С.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем — расти.