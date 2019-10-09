Минчанин взял от имени коллеги кредит благодаря внешнему сходству

Правоохранители задержали 23-летнего парня, который, воспользовавшись внешним сходством со своим коллегой, оформил на того кредит.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 24-летнему минчанину сообщили в банке о задолженности: на его имя был оформлен кредит на покупку бытовой техники за 2 тысячи рублей. Так как молодой человек ничего не оформлял, за помощью обратился в милицию.

Оперативники установили, что к оформлению кредитов причастен 23-летний коллега заявителя. Найдя в вещах своего коллеги паспорт, он отправился в ближайший магазин бытовой техники, где оформил на чужое имя кредит. Подозрений у сотрудников банка парень не вызвал, так как имел внешнее сходство с человеком, изображенным на фотографии в паспорте. Приобретя технику, он перепродал ее в интернете.