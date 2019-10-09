Эрдоган ввел турецкие войска в Сирию убивать курдов и исламистов

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Турция начала военную операцию к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что операция «Источник мира» направлена против террористических организаций на севере Сирии. Турецкая армия уже нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн, передает агентство Anadolu.

«Вооруженные силы Турции вместе с сирийской национальной армией только что начали операцию против Рабочей партии Курдистана, Сил народной самообороны и ИГИЛ на севере Сирии. Наша миссия состоит в том, чтобы предотвратить создание террористического коридора через нашу южную границу и обеспечить мир в этом районе», — написал Эрдоган в Twitter.
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Тэги: Турция-Сирия война в Сирии ИГИЛ курды Персона: Реджеп Тайип Эрдоган

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