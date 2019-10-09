Apple разозлила Китай из-за приложения для жителей Гонконга

Мобильное приложение HKmap.live отслеживает отряды полиции: капли означают водометы, а динозавры — спецназ.

Apple пополнила список американских компаний, вызвавших недовольство Китая из-за протестов в Гонконге. Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга, отмечает The Wall Street Journal .

Пользователи HKmap.live могут с помощью различных эмодзи отмечать на карте препятствия движению: например, закрытые дороги или машины пожарных. При этом значение некоторых эмодзи являются неочевидными для тех, кто не живет в Гонконге. Так, капли воды означают водометы, используемые полицией против протестующих, а динозавры — отряды спецназа, поскольку такое прозвище им дали местные жители. Кроме того, для обозначения полиции используется эмодзи собаки, что считается оскорблением.