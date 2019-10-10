На концерт Дэвида Гарретта в Минске приедет его мама

/ Культура
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Уже в это воскресенье, 13 октября, в столичном Дворце Республики состоится концерт всемирно известного скрипача-виртуоза Дэвида Гарретта.

Как заверил сам артист, зрители станут свидетелями настоящего шоу, а само выступление для него будет особенным, ведь именно концерт в Минске станет завершающим в его мировом турне Unlimited - Greatest Hits - Live.

На протяжении этого длительного тура артист дал концерты более чем в 20 странах.


Виртуозный скрипач Дэвид Гарретт возвращается в Минск с новой большой программой

Особенностью минского концерта станет и тот факт, что в Беларусь музыкант приедет со своей мамой, которая будет присутствовать во дворце Республики и поддерживать своего сына.

В программе, которую увидит минский зритель 13 октября, пересекутся самые популярные мировые хиты и избранная классика.

Концерт состоится в 18:00 в Большом зале Дворца Республики.

Цена билетов: от 80 до 300 рублей.
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Тэги: скрипач Персона: Дэвид Гарретт

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