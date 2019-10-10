Видеофакт. Лявон Вольский в большой компании сыграл песню «Тры чарапахі» на детских инструментах

К музыканту присоединилась группа Naviband, Palina (Полина Республика), Виталий Гурков, писатель Адам Глобус, группа Irdorath, музыканты «Крамбамбули» (Павел Аракелян, Павел Мамонов, Павел Трипуть, Андрей Якубчик), поэт и музыкант Виталий Рыжков, журналист Франак Вячорка.

В Facebook Вольский сообщил, что за 20 лет видел десятки, если не сотни интерпретаций «Трех черепах».

«Гэта вельмі натхняе — і нам захацелася трошкі павыдурняцца, сабраць сяброў ды зрабіць такую вось вэрсію нефармальнага гімна Беларусі. Ідэю для новай вэрсіі "Чарапах" дало амэрыканскае шоу Джымі Фэлана, дзе знакамітыя гурты сьпяваюць свае гіты пад акампанэмэнт дзіцячых музычных інструмэнтаў», — написал Вольский.

Музыкант выступит в минском Prime Hall 26 октября.