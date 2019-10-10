Кандидатам в депутаты по Минску дадут больше времени на ТВ и радио

ЦИК увеличил эфирное время для выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей, которые баллотируются по округам в Минске, сообщает БелаПАН .

Как пояснил главный специалист отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Егор Джумантаев сообщил, что увеличить эфирное время необходимо из-за большого количества потенциальных кандидатов.

По Минску выдвинуто 176 потенциальных кандидатов. Для сравнения, на выборах в Палату представителей шестого созыва был выдвинут 131 человек.

«В связи с ростом количества выдвинутых кандидатов по Минску и сокращением дней трансляции по сравнению с предыдущими выборами в парламент мы столкнулись с такой проблемой, что предусмотренного времени для распределения между окружными избирательными комиссиями в Минске недостаточно», — сказал Джумантаев.

В соответствии с прежним положением о порядке использования СМИ в ходе избирательной кампании выступления кандидатов должны были транслироваться по рабочим дням с 21 октября по 6 ноября — по телевидению с 19:00 до 20:00, по радио — с 07:00 до 08:00.

По согласованию с Белтелерадиокомпанией и медиахолдингом «Минск-новости» Центризбирком увеличит эфирное время для кандидатов в депутаты по Минску в рабочие дни указанного периода на 40 минут — с 19:00 до 20:40. Исключение составят 22 и 29 октября, когда трансляции будут идти с 19:00 до 19:30. Время для выступления кандидатов по столице на радио увеличат на 15 минут, их будут транслировать с 06:45 до 08:00.

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина уточнила, что если зарегистрируют не всех выдвинутых кандидатов в депутаты по Минску и они раньше используют эфирное время, то в свободное время сразу же начнутся дебаты.