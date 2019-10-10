«Белнефтехим» рассказал о росте цен на бензин

Изменение цен на топливо на одну копейку является продуманной стратегией. Об этом заявил журналистам заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков 10 октября в Палате представителей.

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Отвечая на вопрос, продолжат ли расти цены на топливо в Беларуси, Бунаков отметил, что они могут как расти, так и снижаться.

«Это зависит от различных факторов, и это не только стоимость нефти, — сказал он. — Белорусские нефтепродукты не только поставляются на внутренний рынок, но и экспортируются, поэтому мы мониторим ситуацию и на близлежащих рынках».

На просьбу прокомментировать, почему «Белнефтехим» регулярно повышает цены на топливо на одну копейку, Бунаков ответил: «Для нас это продуманная стратегия, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов, тем более в условиях модернизации, которая сегодня проводится. Это комплексный вопрос. Мы выбрали политику, она у всех на слуху, и мы будем ее придерживаться».

Последний раз концерн «Белнефтехим» повышал на АЗС розничные цены на бензин и дизельное топливо 29 сентября на одну копейку. Это стало 22-м изменением стоимости автомобильного топлива в нынешнем году, в том числе 18-м по счету подорожанием.

«Белнефтехим» отметил, что «в условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа «налогового маневра» концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты».

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до начала лета 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. В прошлом году большинство видов топлива дорожало 27 раз.