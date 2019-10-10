Белорусы — Эстония. Команда Мархеля должна победить

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На минском стадионе «Динамо» сегодня пройдет поединок отборочного турнира к Евро-2020.

Фото пресс-службы АБФФ

Национальная сборная Беларуси примет соперника из Эстонии.

В первом матче (в Таллинне) белорусы минимально победили 2:1.

Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего поединка хозяев:

  • победа Беларуси — 1.55;
  • ничья — 4.08;
  • победа Эстонии — 7.20.

В настоящее время положение команд в группе С следующее:

  1. Германия — 12 очков (5 игр; разница мячей 17-6),
  2. Северная Ирландия — 12 (5; 7-4),
  3. Голландия — 9 (4; 14-5),
  4. Беларусь — 3 (5; 3-10),
  5. Эстония — 0 (5; 2-18).

Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: Евро-2020 Город: Минск

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