Белорусы — Эстония. Команда Мархеля должна победить

На минском стадионе «Динамо» сегодня пройдет поединок отборочного турнира к Евро-2020.

Фото пресс-службы АБФФ

Национальная сборная Беларуси примет соперника из Эстонии.

В первом матче (в Таллинне) белорусы минимально победили 2:1.

Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего поединка хозяев:

победа Беларуси — 1.55;

ничья — 4.08;

победа Эстонии — 7.20.

В настоящее время положение команд в группе С следующее: