Белорусы — Эстония. Команда Мархеля должна победить
На минском стадионе «Динамо» сегодня пройдет поединок отборочного турнира к Евро-2020.
Национальная сборная Беларуси примет соперника из Эстонии.
В первом матче (в Таллинне) белорусы минимально победили 2:1.
Букмекеры считают явным фаворитом предстоящего поединка хозяев:
- победа Беларуси — 1.55;
- ничья — 4.08;
- победа Эстонии — 7.20.
В настоящее время положение команд в группе С следующее:
- Германия — 12 очков (5 игр; разница мячей 17-6),
- Северная Ирландия — 12 (5; 7-4),
- Голландия — 9 (4; 14-5),
- Беларусь — 3 (5; 3-10),
- Эстония — 0 (5; 2-18).