Зеленский: «дело Шеремета» находится на контроле

Владимир Зеленский занимается делом убитого в Киеве журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета. Об этом президент Украины заявил во время пресс-марафона, который проходит 10 октября в одном из киевских кафе, отвечая на вопрос-выкрик одного из посетителей, находившегося на первом этаже заведения (общение со СМИ происходит на втором).

«Я занимаюсь… Шереметом занимаюсь», — сказал Зеленский отметив, что он «уже главный у нас полицейский, генеральный прокурор, глава Службы безопасности, человек, который занимается миграцией, человек, который занимается Филатовым (мэр Днепра. — БелаПАН.)» и т.д. «Я уже всё», — сказал украинский президент, имея в виду, что с его помощью надеются решить все вопросы. В частности, перед вопросом о Шеремете к нему со своими проблемами обратились две женщины.

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

20 июля нынешнего года Владимир Зеленский заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования. Это было сделано 23 июля. Зеленский в присутствии журналистов заслушал открытую часть доклада тогдашнего главы Национальной полиции Сергея Князева, а затем удалился, чтобы принять закрытую часть. Вернувшись, президент заявил: «Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел».

«Из-за того, что я услышал сейчас без журналистов, я бы хотел, чтобы мы не очень сильно давили на сотрудников розыска. Там действительно очень много работы, и уверен, что очень много из этих фактов они не могли вам это показать. И я понимаю, почему не могли, потому что нам в этом деле нужен результат. Самое главное, чтобы люди, которые подорвали журналиста Павла Шеремета, были за решеткой», — сказал украинский лидер.

9 сентября новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что расследование убийства Шеремета является одним из приоритетов в работе его ведомства.

По словам Рябошапки, на приоритетность дела обратил его внимание оставшийся при должности после смены власти в стране министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Аваков сам звонит и обращает внимание на приоритетные дела, с первых дней, когда я зашел в офис… Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета», — сказал генпрокурор в интервью РБК-Украина.

«Думаю, что не только я и президент, но и вы ждете жесткой реакции на эти кейсы: убийства общественных активистов, того же Павла Шеремета. Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и что на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме», — подчеркнул Рябошапка.