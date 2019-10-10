Атаку на Галле совершил молодой немец
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Стали известны некоторые подробности вооруженной атаки на немецкий Галле.
Как сообщается, по предварительным данным людей расстрелял 27-летним житель федеральной земли Саксония-Анхальт.
По информации местных СМИ, в распоряжении следствия имеется видео момента нападения (не исключено, что нападавший был в шлеме с камерой).
Из видео четко прослеживаются антисемитские и правые экстремистские мотивы. Так, преступник несколько раз ругал «евреев», пишет