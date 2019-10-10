Атаку на Галле совершил молодой немец

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Стали известны некоторые подробности вооруженной атаки на немецкий Галле.

Как сообщается, по предварительным данным людей расстрелял 27-летним житель федеральной земли Саксония-Анхальт.

По информации местных СМИ, в распоряжении следствия имеется видео момента нападения (не исключено, что нападавший был в шлеме с камерой).

Из видео четко прослеживаются антисемитские и правые экстремистские мотивы. Так, преступник несколько раз ругал «евреев», пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия теракт Город: Галле

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