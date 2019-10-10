Мархель оправдался за ничью с Эстонией и пообещал сюрпризы в матче с Голландией

В отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против Эстонии белорусская футбольная сборная заслуживала победу, «но это был не наш день», заявил главный тренер Михаил Мархель на пресс-конференции по окончании встречи, которая прошла 10 октября в Минске и завершилась вничью 0:0.

«У нас были моменты, но реализация подвела. В Таллинне удалось забить, здесь не получилось. Такие дни бывают, это футбол. Ребята старались, выполняли установку», — сказал Мархель.

По его словам, о недооценке соперника не может быть и речи, игрокам четко было донесено, что Эстония — очень хорошая команда.

13 октября белорусская сборная примет голландцев. «За эти два дня мы должны выжать максимум. В какой-то степени мы освежим состав. Тактика на игру будет отличаться от сегодняшней», — отметил Мархель.

Его эстонский коллега Каарел Воолайд заявил, что очень доволен результатом.

«У белорусской сборной были хорошие шансы забить. В Таллинне, перед своими зрителями, мы шли в атаку, а здесь было больше прагматизма. Это не был красивый футбол, но мы не ломали и не рубили соперников, не били его по ногам», — отметил Воолайд.

Одной из установок, продолжил он, была держать подальше от ворот одного из лидеров соперника Игоря Стасевича.

Эстонец, по его словам, сказал Мархелю, что белорусская сборная имеет хорошие шансы в плей-офф Лиги наций, где разыгрывается путевка на Евро-2020.

«Не слишком его прессуйте, — призвал Воолайд местных журналистов, показав скрещенные ладони, — у него все будет хорошо».

Встреча соперников 6 сентября в Таллинне завершилась победой белорусской команды (2:1). 9 октября на пресс-конференции в Минске Воолайд заявил, что, учитывая календарь последнего отрезка турнира, только у Беларуси она может отобрать очки.

Сегодня вечером в группе С проходит матч Голландия — Северная Ирландия.

Положение команд на данный момент:

Германия — 12 очков (5 игр; разница мячей 17-6); Северная Ирландия — 12 (5; 7-4); Голландия — 9 (4; 14-5); Беларусь — 4 (6; 3-10); Эстония — 1 (6; 2-18).

В финальную часть Евро-2020 выходят две первые сборные.

13 октября команда Мархеля примет в Минске голландцев, а завершит турнир 16 ноября в Мёнхенгладбахе матчем против Германии.