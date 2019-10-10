Беларусь стала меньше торговать

/ Экономика
Просмотров: 5

За восемь месяцев текущего года Беларусь сократила внешнеторговый оборот товаров и услуг до 54 млрд 124,2 млн долларов.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в Национальном банке, это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


Россия, Китай, Турция: Макей назвал самые проблемные участки работы

Так, экспорт товаров и услуг снизился на 1,7% и составил 27 млрд 323 млн долларов, а импорт — на 0,9% до 26 млрд 801,2 млн долларов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси сложилось на уровне 521,8 млн долларов. В январе-августе 2018-го положительное сальдо составляло 765,7 млн долларов.

По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот товаров в январе-августе текущего года сократился на 2,5% до 44 млрд 469,5 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 3,4% и составил 21 млрд 316,7 млн долларов, импорт — на 1,7% (23 млрд 152,8 млн долларов). Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило 1 млрд 836,1 млн долларов (в январе-августе прошлого года — минус 1 млрд 494,7 млн долларов).


Чиновники провалили план по диверсификации экспорта, — эксперт

Внешнеторговый оборот услуг за восемь месяцев увеличился на 4,6% и достиг 9 млрд 654,7 млн долларов. При этом экспорт услуг вырос на 4,5% до 6 млрд 6,3 млн долларов, импорт — на 4,7% до 3 млрд 648,4 млн. Положительное сальдо внешней торговли услугами за январь-август составило 2 млрд 357,9 млн долларов против 2 млрд 260,4 млн в январе-августе 2018-го.

Распоряжением президента от 20 мая персональная ответственность «за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса» возложена на премьер-министра Сергея Румаса.

Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта. 22 мая на заседании Совета министров, в ходе которого рассматривалась работа экономики, Румас заявил о необходимости исправить по результатам первого полугодия ситуацию с экспортом товаров и услуг.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: внешняя торговля

Другие материалы на эту тему:

Россия сократила свою долю в экспорте Беларуси — срезали молочку и санкционку

Россия сократила свою долю в экспорте Беларуси — срезали молочку и санкционку

Беларусь зарабатывает миллионы на серых схемах реэкспорта

Беларусь зарабатывает миллионы на серых схемах реэкспорта

Кому из белорусских послов грозит отзыв на родину

Кому из белорусских послов грозит отзыв на родину

Внешняя торговля Беларуси: почему рост экспорта и радует, и настораживает?

Внешняя торговля Беларуси: почему рост экспорта и радует, и настораживает?