Беларусь стала меньше торговать

За восемь месяцев текущего года Беларусь сократила внешнеторговый оборот товаров и услуг до 54 млрд 124,2 млн долларов.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в Национальном банке, это на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, экспорт товаров и услуг снизился на 1,7% и составил 27 млрд 323 млн долларов, а импорт — на 0,9% до 26 млрд 801,2 млн долларов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси сложилось на уровне 521,8 млн долларов. В январе-августе 2018-го положительное сальдо составляло 765,7 млн долларов.

По данным Нацбанка, внешнеторговый оборот товаров в январе-августе текущего года сократился на 2,5% до 44 млрд 469,5 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 3,4% и составил 21 млрд 316,7 млн долларов, импорт — на 1,7% (23 млрд 152,8 млн долларов). Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами составило 1 млрд 836,1 млн долларов (в январе-августе прошлого года — минус 1 млрд 494,7 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за восемь месяцев увеличился на 4,6% и достиг 9 млрд 654,7 млн долларов. При этом экспорт услуг вырос на 4,5% до 6 млрд 6,3 млн долларов, импорт — на 4,7% до 3 млрд 648,4 млн. Положительное сальдо внешней торговли услугами за январь-август составило 2 млрд 357,9 млн долларов против 2 млрд 260,4 млн в январе-августе 2018-го.

Распоряжением президента от 20 мая персональная ответственность «за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса» возложена на премьер-министра Сергея Румаса.

Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта. 22 мая на заседании Совета министров, в ходе которого рассматривалась работа экономики, Румас заявил о необходимости исправить по результатам первого полугодия ситуацию с экспортом товаров и услуг.