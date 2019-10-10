Зеленский: мы очень боимся российской армии в Беларуси

Украина очень боится вхождения российских войск на территорию Беларуси, заявил президент Владимир Зеленский 10 октября в Киеве во время многочасового пресс-марафона (транслируется по местным телеканалам и в интернете).

«Что касается использования Беларуси по поводу Российской Федерации. Это же вопрос к Беларуси? Это же вопрос к их гражданам? Это же вопрос к руководству Беларуси? Я бы хотел, чтобы наши отношения с белорусами, а у нас сейчас не только геополитические… Я ему (Александру Лукашенко. — БелаПАН.) говорил, что мы очень боимся, что российская армия, если там будут какие-то корпуса, если они там будут… Он сказал мне: нет, у нас, на территории Беларуси, это мне сказал господин президент Лукашенко открыто, на территории Беларуси только белорусские военные. Потому что мы все боимся такого вопроса, который вы задаете», — сказал Зеленский.

По его словам, на встрече с Лукашенко 4 октября в Житомире поднимался вопрос безопасности украинских граждан на территории Беларуси: «Мы поднимали и такие очень тонкие политические вопросы, которые… Смотрите, господин президент Беларуси Лукашенко, у нас была очень хорошая беседа, и на все такие больные вопросы он ответил, что мы всегда будем разговаривать по поводу таких вопросов, и по каким бы то ни было вопросам по поводу наших граждан на территории Беларуси, если что-то будет уже при мне такое происходить. Что мы будем в одном информационном поле и что он (Лукашенко. — БелаПАН.) всегда будет уважать граждан Украины. Это та часть разговора, о которой я могу говорить».

Сославшись на информацию белорусской стороны, Зеленский также отметил, что «есть тысячи, десятки тысяч людей из оккупированного Донбасса, которые переехали в Беларусь».

«Я знаю, что белорусская сторона создала им хорошие условия: разместила, помогала гуманитарно, помогала с рабочими местами. Я, честно, хотел бы, если есть какие-то проблемы, даже если нет проблем на территории Беларуси, я бы хотел, чтобы наши украинцы переехали к нам, в Украину. Кто ощущает себя украинцем, кто хочет быть украинцем, чтобы они приехали к нам. Даже из Беларуси», — сказал Зеленский.