Умерла актриса Надежда Каратаева

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В Москве в 95-летнем возрасте скончалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.

Фото с сайта МАТС

Как сообщили в пресс-службе Московского академического театра сатиры, в котором служила актриса, смерть наступила накануне, десятого октября.

Надежда Каратаева снялась в таких картинах, как «Личное счастье», «Ревизор», «Гнездо глухаря», «Подари мне жизнь», «Время собирать камни», «Спальный район», «Сделано в СССР» и других.

Актриса была вдовой народного артиста СССР Анатолия Папанова (умер пятого августа 1987 года).
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Тэги: актриса Персона: Надежда Каратаева Город: Москва

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