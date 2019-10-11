Умерла актриса Надежда Каратаева

В Москве в 95-летнем возрасте скончалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.

Фото с сайта МАТС

Как сообщили в пресс-службе Московского академического театра сатиры, в котором служила актриса, смерть наступила накануне, десятого октября.

Надежда Каратаева снялась в таких картинах, как «Личное счастье», «Ревизор», «Гнездо глухаря», «Подари мне жизнь», «Время собирать камни», «Спальный район», «Сделано в СССР» и других.

Актриса была вдовой народного артиста СССР Анатолия Папанова (умер пятого августа 1987 года).