На пожаре в Шумилино погибли два человека

За минувшие дежурные сутки на пожарах в Беларуси погибли три человека. Такую информацию сообщили в дежурной части МЧС.

Так, накануне поздно вечером произошел пожар в жилом доме на улице 2-й Энгельса в городском поселке Шумилино. Как сообщается, погибли хозяин дома и его гость.

Ранее в агрогородке Нарочь (Мядельский район) на пожаре погиб хозяин квартиры. Работники МЧС смогли спасти его жену, которая госпитализирована.

Напомним, Naviny.by на днях сообщали, что на пожаре в Могилеве погиб мужчина и его мать-инвалид.

Всего с начала года на территории страны произошло 4866 пожаров (за аналогичный период прошлого года 4635), на которых погибли 343 человека (380).