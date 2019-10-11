На пожаре в Шумилино погибли два человека
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За минувшие дежурные сутки на пожарах в Беларуси погибли три человека. Такую информацию сообщили в дежурной части МЧС.
Так, накануне поздно вечером произошел пожар в жилом доме на улице 2-й Энгельса в городском поселке Шумилино. Как сообщается, погибли хозяин дома и его гость.
Ранее в агрогородке Нарочь (Мядельский район) на пожаре погиб хозяин квартиры. Работники МЧС смогли спасти его жену, которая госпитализирована.
Напомним,
Всего с начала года на территории страны произошло 4866 пожаров (за аналогичный период прошлого года 4635), на которых погибли 343 человека (380).