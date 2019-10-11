Лукашенко нашел резерв для укрепления СНГ

«События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения», — заявил Александр Лукашенко 11 октября на саммите СНГ в Ашхабаде.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По его словам, основой фундамента СНГ всегда была экономика, поэтому белорусская сторона поддерживает активизацию сотрудничества по ключевым направлениям. В первую очередь он отметил такие отрасли, как транспорт, энергетика, промышленность.

«Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами, — отметил Лукашенко. — Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств».

Важнейшей задачей экономической повестки дня он назвал формирование полноценной зоны свободной торговли.

«Мы заинтересованы в скором завершении работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами. Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств Содружества. Но надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа», — отметил Лукашенко.