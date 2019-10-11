План развития отстающих регионов Беларуси утвержден правительством

Правительство утвердило план действий для отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития.

Отстающими были определены 31 район из 128 административно-территориальных единиц Беларуси, или 24,2% общего количества: Брестская область — 3, Витебская — 7, Гомельская — 8, Гродненская — 3, Минская — 3, Могилевская — 7.

Цель утвержденного плана — снизить уровень дифференциации по уровню и качеству жизни населения за счет раскрытия, восстановления и наращивания производственного потенциала, развития инфраструктуры, формирования комфортной среды для проживания на основе конкурентных преимуществ, накопленных компетенций каждого региона, сообщает пресс-служба правительства.

План предусматривает реализацию портфеля инвестиционных проектов и предложений в отстающих регионах и содержит 282 проекта с общим объемом инвестиций 10 млрд 24,1 млн рублей и 2,5 млн долларов, а также 224 инвестиционных предложения с требуемым объемом финансирования около 900 млн рублей.

Развитию отстающих территорий будут способствовать создание новых предприятий и производств, модернизация действующих предприятий, а также формирования необходимой производственной и социальной инфраструктуры.

Финансирование проектов будет осуществляться за счет собственных средств организаций, кредитных ресурсов, средств инвесторов, иных источников, не запрещенных законодательством.