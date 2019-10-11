Заворотнюк находится в состоянии сопора

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности.

Заворотнюк не реагирует на окружающую обстановку и людей, не отвечает на вопросы. Она не может сама передвигаться, на процедуру пациентку перевозят на каталке, сообщает телеграм-канал Мash .

Реабилитологи медцентра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому.

Ее дочь Анна поблагодарила за помощь Стаса Михайлова, Николая Баскова и других артистов в инстаграм-аккаунте актрисы, который не велся с сентября.