Белорусские дорожные строители подписали в Украине крупнейший за всю историю контракт

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Это контракт на строительство нового участка автодороги в Ровенской области, который станет частью будущего проекта «Северный обход г. Ровно».

По информации СП «Белавтодор-Украина», контракт составлен Службой автомобильных дорог в Ровенской области и гомельским ООО «Дорожно-строительный трест № 2», входящим в состав холдинга «Белавтодор».


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Сумма контракта составляет 745 млн 999 тыс. гривен, что почти на 10% меньше ожидаемой стоимости строительства, предусмотренной тендерной документацией.

Начало строительства шестикилометровой асфальтобетонной автодороги (по две полосы в обе стороны), должно начаться в нынешнем году и завершиться до конца следующего.

В тендере участвовали также турецкая компания Onur и азербайджанская Evrascon.
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Тэги: тендер Белавтодор Беларусь-Украина Evrascon Город: Ровно

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