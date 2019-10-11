Белорусские дорожные строители подписали в Украине крупнейший за всю историю контракт

Это контракт на строительство нового участка автодороги в Ровенской области, который станет частью будущего проекта «Северный обход г. Ровно».

По информации СП «Белавтодор-Украина», контракт составлен Службой автомобильных дорог в Ровенской области и гомельским ООО «Дорожно-строительный трест № 2», входящим в состав холдинга «Белавтодор».

Сумма контракта составляет 745 млн 999 тыс. гривен, что почти на 10% меньше ожидаемой стоимости строительства, предусмотренной тендерной документацией.

Начало строительства шестикилометровой асфальтобетонной автодороги (по две полосы в обе стороны), должно начаться в нынешнем году и завершиться до конца следующего.

В тендере участвовали также турецкая компания Onur и азербайджанская Evrascon.