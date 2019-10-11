Президент Казахстана предложил ввести единую визу СНГ

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Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность ввести на территории СНГ общий режим с условным названием «Виза Содружества» по типу Шенгенского соглашения.


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Такое заявление Токаев сделал на заседании Совета глав государств СНГ в столице Туркменистана Ашхабаде, говоря о сложностях из-за различий в визовых и миграционных правилах, сообщила его пресс-служба.

Президент Казахстана считает, что такой подход поможет существенно увеличить поток туристов.
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Тэги: единая виза СНГ виза Содружества Беларусь-Казахстан Персона: Касым-Жомарт Токаев Город: Ашхабад

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