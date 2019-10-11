Исследователи доказали пользу помидоров для репродуктивной способности мужчин

Согласно данным Университета Шеффилда, качество мужской спермы можно улучшить с помощью добавки, содержащей ликопен, которым богаты помидоры.

Поскольку способности нашего организма к усвоению ликопена в натуральном виде ограниченны, исследование проводилось с применением его препарата — пищевой добавки LactoLycopene, сообщает NV.ua . Открытие ученых может изменить взгляды на проблему бесплодия у мужчин и привести к лучшим способам уменьшить вредное влияние современного образа жизни на репродуктивное здоровье.

Команда обнаружила, что с помощью ликопена можно увеличить долю сперматозоидов здоровой формы и увеличить количество сперматозоидов «быстрого плавания» примерно на 40%.

Это вещество можно найти в некоторых фруктах и ​​овощах, таких как арбуз или грейпфрут, но основным его пищевым источником являются помидоры.

В 12-недельном исследовании, разработанном доктором Уильямс, приняли участие 60 здоровых добровольцев в возрасте от 19 до 30 лет. Половина из них принимала добавки с лактоликопеном, а другая половина принимала идентичные плацебо (пустышки) каждый день в течение 12 недель. Ни исследователи, ни добровольцы не знали, кто получал лечение препарат, а кто — плацебо. Образцы спермы и крови были собраны в начале и в конце испытания.

«Мы не ожидали, что в конце исследования будет какая-то разница в сперме мужчин, которые принимали таблетки, и тех, кто принимал плацебо. Когда мы расшифровали результаты, я чуть не упал со стула», — сказал проф. Пейси, мировой эксперт по мужской репродукции.

«Улучшение морфологии — размера и формы спермы, было очень значительным. Мы использовали компьютерную систему, чтобы сделать измерения и устранить большую часть человеческих ошибок из результатов. Кроме того, человек, использующий компьютер, также не был в курсе, кто принимал препарат, а кто нет. «Мы были удивлены улучшением качества спермы, показанным результатами», — сказала доктор Уильямс.