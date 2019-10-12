У вице-премьера Петришенко стало больше полномочий
У заместителя председателя правительства Беларуси Игоря Петришенко стало больше полномочий и ответственности.
Дело в том, что распоряжением премьер-министра Сергея Румаса он возглавил созданный оргкомитет по подготовке и участию отечественных атлетов в XXXIІ летних Олимпийских играх и XVІ летних Паралимпийских играх, которые пройдут в следующем году в столице Японии в 2020 года — Токио.
Помогать руководить оргкомитетом Петришенко будут заместители — министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и помощник президента по национальной безопасности, и.о. первого вице-президента НОК Виктор Лукашенко.
В состав оргкомитета вошли представители целого ряда министерств и ведомств.
Оргкомитету разрешено при необходимости «привлекать в установленном порядке к работе по обеспечению подготовки» руководителей и специалистов органов власти.
Персонально же отвечать за процесс будет Ковальчук.