У вице-премьера Петришенко стало больше полномочий

У заместителя председателя правительства Беларуси Игоря Петришенко стало больше полномочий и ответственности.

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Дело в том, что распоряжением премьер-министра Сергея Румаса он возглавил созданный оргкомитет по подготовке и участию отечественных атлетов в XXXIІ летних Олимпийских играх и XVІ летних Паралимпийских играх, которые пройдут в следующем году в столице Японии в 2020 года — Токио.

Помогать руководить оргкомитетом Петришенко будут заместители — министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и помощник президента по национальной безопасности, и.о. первого вице-президента НОК Виктор Лукашенко.

В состав оргкомитета вошли представители целого ряда министерств и ведомств.

Оргкомитету разрешено при необходимости «привлекать в установленном порядке к работе по обеспечению подготовки» руководителей и специалистов органов власти.

Персонально же отвечать за процесс будет Ковальчук.