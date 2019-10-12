ГАИ проводит сегодня спецоперацию «Фильтр»

/ Общество
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Сегодня и завтра (12-13 октября) сотрудники Госавтоинспекции будут проводить спецмероприятие «Фильтр».

Фото из архива ГАИ

Ранее говорилось, что акция будет осуществляться в нескольких районах Минской области (в каких именно, не сообщается).

Внимание инспекторов будет уделено соблюдению разрешенных скоростных режимов; выявлению бесправников; пресечению пьянства за рулем; правилам перевозки пассажиров.

В ГАИ отметили, что если у водителя все в порядке, проверка не займет много времени.

Кроме этого, напомним, в настоящее время в республике проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!». 
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Тэги: ГАИ операция Фильтр

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