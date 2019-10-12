В Гродно женщина на «Мицубиси» сбила на «зебре» девочку

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была травмирована семилетняя девочка, случилось в городе на Немане накануне рано утром.

По информации региональной Госавтоинспекции, 53-летняя водитель на «Мицубиси» «ехала по улице Суворова в направлении кольца на запрещающий сигнал светофора».


Под Ошмянами перевернулась маршрутка

В этот момент ДТП по пешеходному переходу дорогу перебегала семилетняя девочка.

Заметив пешехода, женщина начала тормозить и уходить левее, но столкновения избежать не удалось.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Отметим, что в настоящее время на территории страны проводится спецмероприятие Госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь!», направленное на информирование пеших участников дорожного движения о необходимости предельно внимательного поведения на дороге.

Напомним, вчера сообщалось, что в Гродно на улице Карла Маркса такси на «зебре» сбило пенсионерку
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Тэги: ДТП Город: Гродно

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