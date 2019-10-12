Главу Boeing освободили от должности

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В целях улучшения управления компания Boeing приняла важное кадровое решение.

Как сообщается, генерального директора Денниса Мюленбурга освободили от должности главы совета директоров.

Руководство компании полагает, что разделение функций председателя совета директоров и главы компании позволит Мюленбургу сосредоточиться на управлении компанией и подготовить ее к возвращению в эксплуатацию 737 MAX.

Он также отметил, что разделение должностей поможет гендиректору «сосредоточиться на ведении бизнеса», в то время как совет будет осуществлять контроль за этой работой.

Новым главой совета директоров избран Дэвид Кэлхун, пишет РБК.
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Тэги: Boeing Персона: Деннис Мюлленбург Дэвид Кэлхун

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