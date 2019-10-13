Россия назвала США главным неплательщиком взносов в ООН

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Более 50 государств-членов ООН по состоянию на 9 октября все еще не выплатили взносы за текущий год, проинформировало Министерство иностранных дел России.

Из-за этого организация уже сейчас вынуждена экономить, а с ноября у нее могут возникнуть трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов за коммунальные услуги, отмечает ведомство.

Главным неплательщиком взносов являются США, долг которых перед ООН уже превысил 1 млрд долларов, говорится в сообщении МИДа. По версии российского ведомства, Вашингтон таким образом пытается подорвать работу организации.

Так, например, организация начиная с середины октября будет проводить не более двух заседаний в день и только в дневное время. Тогда как раньше дипломаты нередко заседали вечером и ночью. Кроме того, сократится количество документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков, а также будут урезаны расходы на электричество, кондиционирование и охрану помещений.
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Тэги: Россия-США ООН МИД России Город: Москва

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