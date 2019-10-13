Главный тренер сборной Беларуси после поражения от Голландии: при хорошем стечении обстоятельств могли сыграть вничью

«Иные поражения стоят больше, чем победа», — заявил главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель на пресс-конференции по окончании матча квалификации чемпионата Европы 2020 года против Голландии.

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13 октября на минском стадионе «Динамо» команда Беларуси, давно лишившаяся шансов выйти на Евро через традиционный отбор, проиграла со счетом 1:2 (голы: Драгун, 54 — Вейналдум, 32, 41).

По мнению Мархеля, Голландия — лучшая команда мира. «После тяжелого первого тайма мы не опустили руки и продолжили гнуть свою линию. При хорошем стечении обстоятельств могли сыграть вничью», — считает тренер.

Он не согласился с предположением, что соперник играл вполсилы.

Мархель отметил, что в перерыве внес коррективы в действия своих футболистов и попросил «быть менее почтительными к гостям». «Да, мы стали больше фолить (в общей сложности пять желтых карточек. — БелаПАН), но с нашей стороны игра оживилась, и это решение было правильным», — сказал он.

Главный тренер голландцев Рональд Куман заявил, что после пропущенного гола не переживал за исход встречи: «Мы доминировали на поле, и у нас была возможность забить третий раз. Мы понимали, что белорусская сборная сильна при исполнении стандартов и в игре головой (Драгун забил именно таким образом. — БелаПАН), поэтому ответный гол не стал неожиданностью».

Команда Михаила Мархеля завершит турнир 16 ноября в Мёнхенгладбахе матчем против Германии.