Для окончания строительства первого кольца Минска снесут полсотни зданий и сооружений

Дорожные работы на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого начнутся в декабре и закончатся в 2021 году.

Фото: minsknews.by

Как отметил главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж, ул. Толстого расширят и реконструируют. Протяженность отрезка составит 700 м, что разгрузит движение со стороны проспектов Дзержинского и Жукова. После чего возможна реконструкция самого длинного путепровода в городе. Об этом сообщили в эфире «Беларусь 1» .

Там построят обводную ветку с Брестского направления железной дороги и железнодорожный путепровод. Работы потребуют сноса 48 хозпостроек, зданий и сооружений.