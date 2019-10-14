Испанский суд приговорил бывшего вице-президента Каталонии к 13 годам тюрьмы

/ Мир
Просмотров: 163

Верховный Суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от 9 до 13 лет заключения.

Самый большой срок получил Ориол Хункерас, его наказали 13 годами лишения свободы, сообщает Би-би-си.

Еще троих политиков и активистов обвинили в неповиновении, но к заключению не приговорили.

Референдум о независимости Каталонии прошел осенью 2017 года. Более 90% проголосовавших высказалось за отделение от Испании. Власти Испании и Евросоюза признали его незаконным. Бывший журналист и глава Каталонии Карлес Пучдемон покинул страну из-за угрозы ареста.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Испания-Каталония Каталония Персона: Ориол Хункерас Карлес Пучдемон Город: Барселона

Другие материалы на эту тему:

Мадрид лишил Каталонию автономии и назначил нового главу региона

Мадрид лишил Каталонию автономии и назначил нового главу региона

Андрэй Фёдараў. ЕЎРОПА. Каталонія: права на памылку

Андрэй Фёдараў. ЕЎРОПА. Каталонія: права на памылку

«Нет отделению Каталонии». Акция за единую Испанию прошла в Барселоне

«Нет отделению Каталонии». Акция за единую Испанию прошла в Барселоне

Уладзімір Някляеў. ПРАЎДА. Viva Catalonia!

Уладзімір Някляеў. ПРАЎДА. Viva Catalonia!