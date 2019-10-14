Испанский суд приговорил бывшего вице-президента Каталонии к 13 годам тюрьмы

Верховный Суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от 9 до 13 лет заключения.

Самый большой срок получил Ориол Хункерас, его наказали 13 годами лишения свободы, сообщает Би-би-си .

Еще троих политиков и активистов обвинили в неповиновении, но к заключению не приговорили.

Референдум о независимости Каталонии прошел осенью 2017 года. Более 90% проголосовавших высказалось за отделение от Испании. Власти Испании и Евросоюза признали его незаконным. Бывший журналист и глава Каталонии Карлес Пучдемон покинул страну из-за угрозы ареста.