Евросоюз продлил антироссийские санкции за отравление Скрипалей

Совет ЕС продлил санкционный режим по борьбе с применением и распространением химического оружия до 16 октября 2020 года.

Как сказано в сообщении Совета ЕС, речь идет об ограничительных мерах, принятых в ответ на отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также в ответ на применения химоружия властями Сирии.

Санкции включают запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов для физических и юридических лиц. Они применяются к девяти физлицам: пятерым, связанным с сирийским режимом, и четверым, причастным к отравлению в Солсбери. А также к одной организации — Центру научных исследований в Сирии.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, имеющий двойное гражданство, России и Британии, и его дочь, гражданка России Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии. Обоим удалось выжить.

В покушении подозревают офицеров ГРУ Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.