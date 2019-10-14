Лукашенко пообещал провести в ближайшее время «серьезное совещание» по проблемам цифровой трансформации страны

Об этом президент заявил, заслушивая 14 октября доклад об отдельных вопросах развития Беларуси в цифровой сфере, сообщает его пресс-служба.

Фото: president.gov.by

Участниками встречи стали руководители правительства, Администрации президента, представители государственных органов, ведущих учебных заведений, IT-сектора, Парка высоких технологий.

Одним из вопросов стала целесообразность создания в стране отдельного учебного заведения для обучения специалистов в сфере IT.

«В IT-сообществе появилась инициатива о создании нового профильного учебного заведения. Это один из вопросов. Кроме того, у правительства есть предложения о том, как усовершенствовать систему управления информатизацией и цифровыми процессами», — отметил Лукашенко.

По его словам, «спектр актуальных задач по обозначенной тематике очень широк". "Именно поэтому в пятилетней программе социально-экономического развития информатизация выделена как один из приоритетов, — подчеркнул белорусский руководитель. — Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на пятом Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство».

Глава государства пообещал в ходе предстоящего большого совещания обсудить широкий круг проблем цифровой трансформации, «начиная с азов: что ж все-таки такое цифровизация, информатизация, компьютеризация, чем они отличаются друг от друга, что в приоритете».

«Я уже как-то намекал нашим "цифровикам", что, рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением (процентов 90-95 вообще не понимают, что это такое), мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось, — продолжил Лукашенко. — Другая тенденция — все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающихся цифровыми и IT-технологиями. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее — это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя "цифра" пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся».