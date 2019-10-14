Лукашенко поддержал идею создания IT-университета

Александр Лукашенко поддержал предложение о создании IT-вуза.

Фото пресс-службы президента

Как сообщил 14 октября первый вице-премьер белорусского правительства Александр Турчин после совещания у главы государства, учредителями IT-вуза выступят Парк высоких технологий, БГУ, БГУИР, ключевыми спонсорами будут компании — резиденты ПВТ.

«Это будет наша попытка готовить в этом вузе специалистов очень высокого уровня», — отметил чиновник.

По словам Турчина, большого приема абитуриентов ожидать не следует — вначале планируется принять около 180 человек.

Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время провести серьезное совещание, посвященное «всему кругу» проблем цифровой трансформации страны.

Как доложил главе государства Турчин, предложение о создании «хайтек-университета» основывается на необходимости организации в стране подготовки кадров новой формации.

«Мировая экономика под влиянием IT-технологий приобретает совершенно иной вид. Появляются новые отрасли, которые генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. И в этом ключевую роль играет человеческий капитал. Беларусь всегда славилась своими людьми, а наше образование всегда ценилось на постсоветском пространстве, — отметил Турчин. — Наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности кадров. Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим».