Во вторник в Беларуси будет до 23 градусов тепла
Синоптики обещают на вторник в Беларуси теплую погоду.
Как сообщили в Белгидромете, 15 октября погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах сгустится слабый туман.
Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +7..+13°С;
- максимальная днем от +12°С (в северных районах) до +23°С (в южных).
Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.