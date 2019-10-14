Во вторник в Беларуси будет до 23 градусов тепла

/ Общество
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Синоптики обещают на вторник в Беларуси теплую погоду.

Как сообщили в Белгидромете, 15 октября погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах сгустится слабый туман.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +7..+13°С;
  • максимальная днем от +12°С (в северных районах) до +23°С (в южных).

Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.
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Тэги: погода

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