Йоахим Лёв пообещал обыграть Беларусь

Наставник национальной сборной Германии по футболу Йоахим Лёв пообещал обыграть белорусов.

Комментируя заключительный отрезок в отборе к Евро-2020, бундес-тренер заверил, что его команда будет сражаться за победу.

В середине ноября Германия сразится с Беларусью (16.11.) и Северной Ирландией (19.11.).

«Мы хотим выиграть два последних матча в квалификации с Беларусью и Северной Ирландией, и мы это сделаем. Я рассчитываю на две победы. Посмотрим, как сыграет свои матчи сборная Нидерландов», — приводит pressball.by слова Лёва со ссылкой на dfb.de.

Положение команд:

Голландия — 15 очков (6 игр; разница мячей 19-7); Германия — 15 (6; 20-6); Северная Ирландия — 12 (6; 8-7); Беларусь — 4 (7; 4-12); Эстония — 1 (6; 2-18).

В финальную часть Евро-2020 выходят две первые сборные.