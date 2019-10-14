Йоахим Лёв пообещал обыграть Беларусь
Наставник национальной сборной Германии по футболу Йоахим Лёв пообещал обыграть белорусов.
Комментируя заключительный отрезок в отборе к Евро-2020, бундес-тренер заверил, что его команда будет сражаться за победу.
В середине ноября Германия сразится с Беларусью (16.11.) и Северной Ирландией (19.11.).
«Мы хотим выиграть два последних матча в квалификации с Беларусью и Северной Ирландией, и мы это сделаем. Я рассчитываю на две победы. Посмотрим, как сыграет свои матчи сборная Нидерландов», — приводит
Положение команд:
- Голландия — 15 очков (6 игр; разница мячей 19-7);
- Германия — 15 (6; 20-6);
- Северная Ирландия — 12 (6; 8-7);
- Беларусь — 4 (7; 4-12);
- Эстония — 1 (6; 2-18).
В финальную часть Евро-2020 выходят две первые сборные.