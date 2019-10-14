Йоахим Лёв пообещал обыграть Беларусь

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Наставник национальной сборной Германии по футболу Йоахим Лёв пообещал обыграть белорусов.

Комментируя заключительный отрезок в отборе к Евро-2020, бундес-тренер заверил, что его команда будет сражаться за победу.

В середине ноября Германия сразится с Беларусью (16.11.) и Северной Ирландией (19.11.).

«Мы хотим выиграть два последних матча в квалификации с Беларусью и Северной Ирландией, и мы это сделаем. Я рассчитываю на две победы. Посмотрим, как сыграет свои матчи сборная Нидерландов», — приводит pressball.by слова Лёва со ссылкой на dfb.de.

Положение команд:

  1. Голландия — 15 очков (6 игр; разница мячей 19-7);
  2. Германия — 15 (6; 20-6);
  3. Северная Ирландия — 12 (6; 8-7);
  4. Беларусь — 4 (7; 4-12);
  5. Эстония — 1 (6; 2-18).

В финальную часть Евро-2020 выходят две первые сборные.

Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: футбол-Германия Евро-2020 Персона: Йоахим Лёв

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