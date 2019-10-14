Во Львовской области автобус с белорусами попал в ДТП — есть жертвы

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Во Львовской области автобус с белорусскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают местные власти, авария произошла днем в воскресенье, 13 октября, на трассе Львов — Луцк, недалеко от деревни Узловое.

По предварительным данным полиции, 30-летний водитель «девятки» вылетел на встречку и попал под пассажирский автобус, в котором находились 38 туристов из Беларуси.

К счастью, никто их наших соотечественников не пострадал. А вот водитель «Лады» погиб на месте происшествия, пишут fakty.ua.
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Тэги: ДТП Город: Львов

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