Во Львовской области автобус с белорусами попал в ДТП — есть жертвы
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Во Львовской области автобус с белорусскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщают местные власти, авария произошла днем в воскресенье, 13 октября, на трассе Львов — Луцк, недалеко от деревни Узловое.
По предварительным данным полиции, 30-летний водитель «девятки» вылетел на встречку и попал под пассажирский автобус, в котором находились 38 туристов из Беларуси.
К счастью, никто их наших соотечественников не пострадал. А вот водитель «Лады» погиб на месте происшествия, пишут