Во Львовской области автобус с белорусами попал в ДТП — есть жертвы

Во Львовской области автобус с белорусскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают местные власти, авария произошла днем в воскресенье, 13 октября, на трассе Львов — Луцк, недалеко от деревни Узловое.

По предварительным данным полиции, 30-летний водитель «девятки» вылетел на встречку и попал под пассажирский автобус, в котором находились 38 туристов из Беларуси.