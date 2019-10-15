Букеровскую премию разделили писательницы Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо поделят премию в размере более 63 тысяч долларов, сообщается в Twitter премии.







Этвуд отметили за роман The Testaments, а Эваристо — за роман Girl, Woman, Other, рассказывающий о жизни 12 человек, большинство из которых — чернокожие британцы, в основном женщины.

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. С сезона 2014 года вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора.