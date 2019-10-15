Популярное шоу «Импровизация» возвращается в Минск

16 ноября в Минск снова приедут актеры самого непредсказуемого шоу телеканала ТНТ и Comedy Club Production — «Импровизация».

Главная особенность проекта — полное отсутствие сценария. Всё, что происходит на сцене, становится неожиданностью не только для зрителей, но и для самих участников.

Постоянные участники «Импровизации» Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов уверяют, что каждый концерт — уникальный. Программа будет создана и сыграна прямо на глазах у зрителей в режиме реального времени.

Шоу «Импровизация» пройдет в концертном зале «Минск». Билеты можно приобрести онлайн у всех крупнейших билетных операторов, а также в театральных кассах и у распространителей.