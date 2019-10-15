Не пристегнулись. В лобовом ДТП под Витебском один человек погиб, двое пострадали

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Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло около пяти часов вечера 14 октября на трассе М8 возле деревни Сущево Витебского района.

Столкнулись «Рено Лагуна» и «Мерседес». В результате ДТП «Рено» вылетела в кювет. На месте аварии погиб водитель «Лагуны» — мужчина 1982 года рождения, а двое его пассажиров — молодые люди 1989 и 1997 годов рождения — получили травмы и были госпитализированы. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель «Мерседеса» — житель Витебска 1989 года рождения — не пострадал.

Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: ДТП Город: Витебск

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