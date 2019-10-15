Не пристегнулись. В лобовом ДТП под Витебском один человек погиб, двое пострадали

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло около пяти часов вечера 14 октября на трассе М8 возле деревни Сущево Витебского района.

Столкнулись «Рено Лагуна» и «Мерседес». В результате ДТП «Рено» вылетела в кювет. На месте аварии погиб водитель «Лагуны» — мужчина 1982 года рождения, а двое его пассажиров — молодые люди 1989 и 1997 годов рождения — получили травмы и были госпитализированы. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель «Мерседеса» — житель Витебска 1989 года рождения — не пострадал.