В Минске молодой мужчина открыто похитил собаку
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Уголовное дело за грабеж возбуждено в отношении 24-летнего жителя Минска, укравшего собаку.
Инцидент имел место в ночь с 10 на 11 октября на улице Рафиева. 43-летняя минчанка выгуливала свою собачку. К женщине подошел молодой человек, между ними завязалась беседа. Мужчина предложил хозяйке продать ему пса, но та отказалась.
Побеседовав с женщиной еще некоторое время на другие темы, молодой человек распрощался, схватил собаку и убежал. Догнать его хозяйка собаки не смогла и обратилась в милицию.
Вскоре похититель был задержан. К нему применена мера принуждения в виде обязательства о явке.
Собака возвращена хозяйке,