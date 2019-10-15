Погода в Беларуси: вся нынешняя неделя пройдет под знаком бабьего лета
В ближайшие дни в Беларуси сохранится теплая, сухая погода, характерная для бабьего лета.
Как информирует
17 октября погоду в стране будет формировать малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши. Будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью — +9..+11°С, днем — +14..+16°С.
18 октября большая часть Беларуси будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь на северные районы будет по-прежнему влиять малоактивный фронтальный раздел. Сохранится облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью — +7..+9°С, днем — +15..+17°С.