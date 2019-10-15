Погода в Беларуси: вся нынешняя неделя пройдет под знаком бабьего лета

В ближайшие дни в Беларуси сохранится теплая, сухая погода, характерная для бабьего лета.

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Как информирует Белгидромет , 16 октября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+11°С, максимальная днем +18..+20°С. Атмосферное давление будет падать.

17 октября погоду в стране будет формировать малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши. Будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью — +9..+11°С, днем — +14..+16°С.

18 октября большая часть Беларуси будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь на северные районы будет по-прежнему влиять малоактивный фронтальный раздел. Сохранится облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью — +7..+9°С, днем — +15..+17°С.