Фотовыставка Сергея Брушко о 1980-1990-х пройдет во Дворце искусств

31 октября в пространстве ZAL #2 (Дворец искусств, ул. Козлова, 3) состоится открытие фотовыставки «Змена», на которой будут представлены работы одного из самых талантливых фотожурналистов в истории Беларуси Сергея Брушко.

Фотовыставка «Змена» — документальное отображение сложного периода в истории нашей страны: конец 1980-х — начало 1990-х, время Перестройки и первых лет независимости, время свободы и перемен.

Случай Сергея Брушко — это редкое стечение обстоятельств, когда большой талант совпал с эпохой перемен, что позволило ему, работая фотокорреспондентом, ярко и выразительно запечатлеть рождение новой страны.

Он родился в семье простых рабочих, рос и учился в поселке Городея, хотел стать геологом, но не поступил в университет и отправился в армию, а по возвращении подал документы в ПТУ на фотографа.

Распределение Сергей отрабатывал в солигорском фотоателье, затем перешел в районную газету, а немного позже переехал в Минск и начал работать фотокорреспондентом в молодежной газете «Чырвоная змена», фотографии со страниц которой и будут представлены на выставке.

В снимках Сергея Брушко задокументированы исторические вызовы, с которыми столкнулась страна: экономический кризис, митинги и забастовки рабочих, последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Сергей Брушко умер в 2000 году, оставив после себя большую коллекцию документальной фотографии. Весной этого года его сын, известный фотокорреспондент и продолжатель деятельности отца Дмитрий Брушко при помощи краудфандинговой платформы Ulej успешно реализовал проект «Змена» — фотоальбом Сергея Брушко, который широкой публике будет представлен на открытии фотовыставки 31 октября.

Экспозиция будет работать до 19 ноября. Вход на выставку свободный. Фотовыставка проходит при поддержке посольства США в Беларуси.