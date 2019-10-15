БАЖ просит главу МВД взять под личный контроль расследование провокаций против блогера Андрея Паука

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» обратилось к министру внутренних дел Юрию Караеву с просьбой взять под личный контроль проверку фактов противоправных действий против члена организации, блогера Андрея Паука, сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт БАЖ.

Блогер Андрей Паук. Фото: baj.by

В обращении отмечается, что на протяжении длительного времени Паук и его семья подвергаются психологическому давлению и запугиванию в результате противоправных действий неустановленных лиц. По мнению БАЖ, причиной повторяющихся провокаций в отношении видеоблогера может являться его деятельность по распространению информации.

«БАЖ просит министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева взять под личный контроль проведение проверок по фактам противоправных действий в отношении Андрея Паука. И дать указание сотрудникам территориальных органов внутренних дел предпринять все возможные эффективные меры по проведению проверок, направленных на установление виновных и привлечение их к установленной законом ответственности», — говорится в обращении.

В обращении упоминаются факты сообщений о ложном минировании, якобы совершенных с личной почты блогера с упоминанием его номера телефона. После первого из этих сообщений, 20 марта, домой к блогеру пришла милиция. Сотрудники внутренних дел задержали Паука, провели у него обыск и изъяли технику. Свои действия милиционеры объяснили тем, что от имени блогера на сайт Гомельского областного управления МЧС поступило сообщение о минировании здания райисполкома в Октябрьском. Паука первоначально признали подозреваемым по ст. 340 УК (ложное сообщение об опасности). Потом технику вернули, подозрения сняли. Уголовное дело до сих пор не закрыто — личность гражданина, который сообщил о минировании, не установлена.

В сентябре блогер подал иск с требованием взыскать с милиции моральный вред за немотивированное задержание и обыск в марте 2019 года. Накануне суда ему в Viber поступили обращения с угрозами.

Кроме того, вечером 4 октября Андрею Пауку позвонил оперативный дежурный РОВД и сообщил, что в милицию поступил телефонный звонок якобы с номера самого Паука, в ходе которого неизвестный, назвавшийся Андреем и сообщивший его домашний адрес, сказал, что «убил свою жену Ольгу». Жена Андрея Ольга была вынуждена объяснять, что этот звонок — провокация.