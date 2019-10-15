Фотофакт. В Петербурге появилась урна для пустых обид

На Парнасе в Санкт-Петербурге появилась первая урна для пустых обид. Ее установил местный художник Loketski. Автор арт-объекта предлагает не плодить обиды, а начать их выбрасывать, потому что это разрушающее чувство.

Первую урну установил петербургский художник, который призвал горожан «не плодить обиды». Фото: bloknot.ru

«Обида — это яд, который мы принимаем в надежде, что отравится кто-то другой (Дэн Дубравин, «Управление гневом»). Обиды разрушают отношения, разрушают нас. Нужно набраться терпения, чтобы принять людей такими, каковы они есть, и сил, чтобы расстаться с теми, кого мы принять не в состоянии. Главное — не плодить обиды. Начните выбрасывать самые старые прямо сейчас. В будущем обиды будут под запретом как особо опасный токсичный мусор. 2049 год. Полицейский останавливает прохожего: «Колюще-режущее? Наркотическое? Обиды на кого-нибудь есть?», — пояснил свою акцию художник на странице в Instagram.

Многие подписчики художника высоко оценили его задумку. Однако кто-то посчитал, что хорошо бы посмотреть на проблему глубже — ведь отношения разрушают не обиды, а нечуткость, безразличие и отсутствие открытого диалога.

«Обида, она как головная боль — не причина, а симптом. И никто ж не скажет «пустая головная боль». Очень двоякие впечатление. Наверное, не зашло от слова совсем. Но за работу в любом случае спасибо», — написал возражающий.

К слову сказать, это первая урна, и не исключено, что в других частях города скоро появятся и другие. Идея-то отличная.